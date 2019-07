Wybory parlamentarne 2019. Jedynki na listach Koalicji Obywatelskiej jeszcze niepewne

Na wtorek PO zaplanowała posiedzenie zarządu partii. Tego dnia politycy omówią propozycje kandydatów do Sejmu i Senatu. Możliwe, że również wtedy poznamy jedynki na listach Koalicji Obywatelskiej.

- Mam nadzieję, że podczas tego posiedzenia pokazane zostaną może nie pełne, ale już bardzo zaawansowane listy. Otwieramy się na różne środowiska, więc te ustalenia jeszcze trwają, ale myślę, że będzie to już taki milowy krok - powiedziała w rozmowie z PAP wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Zarząd PO zbierze się we wtorek, by omówić kandydatów w wyborach parlamentarnych. Jedynką w Warszawie ma być Grzegorz Schetyna.

Wciąż nie wiadomo, skąd w wyborach parlamentarnych wystartuje Barbara Nowacka. Możliwe, że będzie to Gdynia, Wrocław lub okręg podwarszawski. Do listy w tym ostatnim rejonie jest też przymierzana Małgorzata Kidawa-Błońska, ale nie jest wykluczone, że jednak zostanie przesunięta do Krakowa.