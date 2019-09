Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński: wciąż jesteśmy przedmiotem ataku

- Pokazaliśmy, że pieniądze, które miały być gdzieś zakopane i których kazał nam szukać Donald Tusk, jednak są. A miało ich nie być. Nie pozwoliliśmy na dalsze okradanie naszego narodu - mówił prezes Jarosław Kaczyński na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie.

Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Krakowie (East News, Fot: Beata Zawrzel/REPORTER)

Jarosław Kaczyński przypomniał, że sala, w której odbywa się konwencja, to miejsce, w którym uczył się św. Jan Paweł II. - To tu także Andrzej Duda, po raz pierwszy był przedstawiony jako kandydat na prezydenta. I zwyciężył. Zwyciężył, chociaż nikt nie dawał mu szans. No nikt poza mną. To był początek drogi do tego wszystkiego, co zdołaliśmy uzyskać, co zdołaliśmy zrobić dla Polski - mówił prezes PiS.

- Chciałbym przypomnieć krótko to, co działo się w Polsce po '89 roku. Na tle tych wydarzeń, tego stanu, który wtedy istniał, to zwycięstwo Andrzeja Dudy, zwycięstwo PiS, to wszystko co przeprowadziliśmy zyskuje specjalne znaczenie - stwierdził prezes PiS. Mówił o komunizmie Po czym dodał: - W 2015 r. władzę przejęła ekipa, która nie miała nic wspólnego z komunizmem ani postkomunizmem.

Kaczyński o Tusku. "Mówił, że pieniędzy nie ma. A są" - Nasza władza została jednak ofiarą ataku. Nasi przeciwnicy nie wzięli pod uwagę tego, że będziemy potrafili zrealizować nasz program społeczny i gospodarczy, naprawy państwa. I to właśnie, ta budowa naszej wiarygodności, ta zmiana struktury społecznej, dochodów, to wszystko zbudowało poparcie dla naszej formacji i otworzyło drogę do tego, byśmy zawalczyli o przedłużenie naszej władzy. Bo konsekwentnie odbudowywaliśmy historyczną legitymację naszego państwa i to wszystko, co tworzy dumę naszego narodu. Naszą godność. Odbudowywaliśmy elementarną sprawiedliwość - ocenił Jarosław Kaczyński.

I podkreślił: - Pokazaliśmy, że pieniądze, które miały być gdzieś zakopane i których kazał nam szukać Donald Tusk i których miało nie być, jednak są. Nie pozwoliliśmy na dalsze okradanie naszego narodu.

"Samotny rodzic z dzieckiem to też rodzina" - W Polsce nie przyjmie się atak na rodzinę. Na rodzinę w jej tradycyjnym kształcie. Kobieta, mężczyzna, dzieci. Bywam z tego powodu atakowany, że tak mówię. Wielokrotnie dzieje się tak, że matka, czasami ojciec, zostają z dziećmi sami. To też jest rodzina i to też oczywiście wspieramy. Ale fundamentem jest rodzina klasyczna. Będziemy ją bronić - stwierdził prezes PiS.

- Proszę z całego serca, byście nie zapominali, że wyborów nie wygrywają sondaże. Wybory wygrywa się przy urnach - mówił Kaczyński.

Stwierdził, że "przeciwnik nie śpi, ma pomysły". - Jest to też hejt, ale cóż. Jeżeli my będziemy do końca zmobilizowani, to 13 października wieczorem będziemy się cieszyć. Walczmy do końca o każde miejsce - podsumował prezes PiS.