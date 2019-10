Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński: opozycja będzie chciała odebrać 500+

Prezes PiS nie próżnuje. Jarosław Kaczyński bierze czynny udział w kampanii wyborczej. W poniedziałek stwierdził, że PiS jest przygotowany na nadejście ewentualnego kryzysu. - To, co zostało dane, nie zostanie zabrane - zapewnił.

Zapewnił, że "to, co zostało dane, nie zostanie zabrane". - Naszym sukcesem jest to, że ze sklepów zniknęły tzw. zeszyty - zauważył prezes PiS.

Przyznał, że PiS chce dążyć do "większej sprawiedliwości w kraju". - Niesprawiedliwość to droga do rozchwiania społecznego - uznał Jarosław Kaczyński. W jego ocenie postęp gospodarczy dotyczył do tej pory pewnej grupy, bo "Polska była na gigantyczną skalę okradana".