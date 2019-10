Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński: nie wolno dać się uśpić

Wybory parlamentarne 2019. "Polska Plus" czy "Polska Minus" - tak Jarosław Kaczyński określa stawkę tych wyborów. Apeluje, by nie dać się uśpić. Trzeba walczyć o każdy głos do ostatniej godziny - powiedział.

"Stawka tych wyborów jest zawarta w bardzo czytelnym porównaniu – Polska Plus czy Polska Minus – o tym będziemy decydować 13 października. Polska Plus to państwo sprawiedliwości, wolności i lepszego życia. I my taką Polskę chcemy dalej budować. Przyszłość Polski to państwo dobrobytu. Na przeciwnym biegunie jest to, co dzisiejsza opozycja pokazała przez osiem lat swoich rządów – to jest ta Polska Minus – gdzie zawsze obywatele słyszeli, że pieniędzy nie ma i nie będzie" - przekonuje prezes PiS.