Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński: Nasi konkurenci łżą!

- Ci, którzy nam zarzucają, że podwyższamy podatki, mówią nieprawdę. Nie lubię używać ostrych słów w przemówieniach, nie chcę się ścigać z naszymi konkurentami, ale tu mogę powiedzieć: po prostu łżą! - stwierdził Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Legionowie.

- Cztery lata temu obiecywaliśmy, że Polskę zmienimy pod wieloma względami. System, który istniał w Polsce do 2015 r., a w jakiejś mierze nie został jeszcze do końca przełamany, nie dbał o naród, o wspólnotę, atakował wspólnotę. Mieliśmy do czynienia z chorobą, która występuje także u ludzi i zwierząt, że organizm atakuje sam siebie. Ten system naród polski atakował przemysłem pogardy, pedagogiką wstydu, nieprzeciwstawianiem się temu, co oznaczała dla nas zagranica - powiedział Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Legionowie.