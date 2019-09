Wybory parlamentarne 2019. Janusz Korwin-Mikke: Kobieta ma prawo do bogatego męża

Zerowy PIT, dobrowolny ZUS, benzyna za 3 zł i ochrona życia poczętego - to tylko kilka z postulatów, jakie zaprezentowała Konfederacja na swojej konwencji programowej w Warszawie. Z kolei o prawach i potrzebach kobiet mówił jeden z liderów partii, Janusz Korwin-Mikke.

Wybory parlamentarne 2019. Janusz Korwin-Mikke na konwencji programowej Konfederacji (Facebook.com)

Na sobotniej konwencji Konfederacja Wolność i Niepodległość przedstawiła swoją "piątkę" programową. To m.in. 1000+, czyli powszechna ulga podatkowa, zerowy PIT, dobrowolny ZUS dla wszystkich obywateli, paliwo po 3 zł, bon edukacyjny i kulturalny, ochrona życia od poczęcia. Kolejne punkty szerzej przedstawiali liderzy partii.

- Lubicie podatki? Chyba nie, lubią je tylko ci złodzieje na Wiejskiej. 500 plus to symbol rządu, który kłamie, że nam coś daje. 1000 plus to symbol rządu Konfederacji, to tysiąc zł, których nie zabierzemy, tysiąc złotych miesięcznie do kieszeni dla każdego podatnika, czyli powszechna ulga podatkowa - powiedział Jakub Kulesza, przewodniczącym koła poselskiego Konfederacji.

- Dla nas niepodległość to nie jest pusty frazes. Trzeba o nią walczyć i zabiegać. To przede wszystkim odpowiedzialna polityka imigracyjna. Stop z masową imigracją, Konfederacja zakończy ten proceder Panie Gowin, Ukraińcy nie będą elitą w Polsce, to Polacy nią będą. Polska jest dla Polaków! - powiedział Witold Tumanowicz.

Dodał, że Konfederacja nie wypłaci "żadnych bezzasadnych roszczeń żydowskich, nie wypłaci ani złotówki". Zapowiedział też powszechny dostęp do broni oraz strzelnic. - Polska armia powinna być silna. Dość umierania za cudze interesy! - dodał Tumanowicz.

Pakiet dla przedsiębiorcy

- Chcemy zadbać o dobrze pojętą ekologię i całkowity zakaz importu śmierci do Polski. Polska nie może być europejskim składowiskiem śmieci - stwierdził Krzysztof Bosak. Dodał, że Konfederacja jest za ochroną życia poczętego - podkreślił poseł Krzysztof Bosak.

Pakiet dla przedsiębiorcy zaprezentował Sławomir Mentzen, ekonomista i polityk Konfederacji. Partia proponuje właścicielom firm m.in. niskie podatki i sprawiedliwe sądy, a także "ustawę Wilka" (chodzi o Jacka Wilka), czyli nową ordynację wyborczą, ustanawiającą nowe relacje między przedsiębiorcą a państwem. Zapowiedział też zlikwidowanie zakazu odmowy wykonania usługi, jeśli sprzeciwia się ona sumieniu przedsiębiorcy Mentzen pochwalił się też pakietem stu projektów ustaw, które przygotował na potrzeby kampanii wyborczej.

- Zacznę od pań, bo wszystko, co robimy, robimy to dla kobiet. Gdyby nie kobiety, nie mielibyśmy dzieci, a jak byśmy ich nie mieli, to wszystko byłoby bez sensu - zaczął przemówienie Janusz Korwin-Mikke. - Czego potrzebują kobiety? Kobieta ma prawo do bogatego męża. Kobiety skarżą się, że mężczyźni są mało męscy. Jeśli chcą przestać płakać, niech głosują na Konfederację - dodał prezes partii Korwin.

Korwin-Mikke odniósł się także do obniżenia emerytur byłych funkcjonariuszy służb PRL.

- Nie można karać policjantów i wojskowych za wykonywanie rozkazów. Są policjanci, którzy teraz wykonują rozkazy tych szui z Wiejskiej, pakują ludzi do więzień, ale obiecuję, że i tak dostaną emerytury - podkreślił lider partii Korwin.

Korwin o LGBT

- Pozbycie się LGBT powinno zająć dwa dni. Czemu PiS tego nie robi? Dlaczego nie walczy z LGBT? Bo wielu wysoko postawionych członków partii to homoseksualiści, są szantażowani - stwierdził Korwin-Mikke.

Z kolei Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, zaatakował ze sceny Pawła Kukiza.

- Paweł, zdradziłeś, oszukałeś swoich wyborców, zrobiłeś się stuprocentowym systemowcem. Umarł ruch Kukiz'15, ale te idee, ten duch jest żywy, my wyrażamy te aspiracje - podkreślił Winnicki.

Konfederacja to koalicja o charakterze prawicowym i eurosceptycznym, zawiązana przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019. Od lipca 2019 r. zarejestrowana jest jako federacyjna partia polityczna pod nazwą Konfederacja Wolność i Niepodległość.