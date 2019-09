Wybory parlamentarne 2019. Jadwiga Staniszkis zaskakująco o opozycji. "Nie chcą wygrać z PiS"

Słynna socjolog przekonuje, że opozycja może nie chcieć pokonać partii Jarosława Kaczyńskiego w wyborach parlamentarnych 2019. Ma również niekorzystne zdanie o Andrzeju Dudzie. - Jest niezbyt kompetentny - uważa Jadwiga Staniszkis.

Słynna socjolog skrytykowała również opozycję. - Ich retoryka jest mało przekonywująca. Jej działacze wydają się podszyci strachem, a PiS to wykorzystuje - uważa. - Może są szantażowani? Albo boją się, że wypadną z polityki? Dla większości to jedynie źródło dochodu, bo nie mają innych zawodów lub umiejętności. To wszystko prowadzi do cichego porozumienia, żeby utrzymać status quo - spekuluje.