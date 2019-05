Mocny komentarz Jadwigi Staniszkis po wygranej PiS-u. Uderza w Tuska

- Jestem bardzo rozczarowana i bardzo się o przyszłość Polski boję - wyznała prof. Jadwiga Staniszkis, komentując wyniki wyborów do Europarlamentu. Jej zdaniem Koalicji Europejskiej nie pomogło zaangażowanie Donalda Tuska. Wręcz przeciwnie.

Podkreśla, że "społeczeństwo musi się obudzić i zacząć rozliczać władzę". - Nie tylko słuchać tego, co oni obiecują i nie tylko pamiętać to, co dali, tzn. finansową pomoc. (...) Trzeba patrzeć władzy na ręce - czy się inwestuje, czy myśli się o przyszłości. PiS absolutnie nie wydaje się do tego przygotowane - ocenia socjolog.