Wybory parlamentarne 2019. Frekwencja wyborcza na godz. 17 w polskich miastach

PKW podała frekwencję na godz. 17 w polskich miastach. Najwyższa była w Podkowie Leśnej (64,45 proc.), natomiast najniższa w Gorzowie Wielkopolskim (47,43 proc.). Frekwencja w całym kraju wyniosła 45,94 proc.

Najniższy odsetek wyborców przed godz. 17 udał się do urn w Gorzowie Wielkopolskim. Na kolejnych miejscach w niechlubnym rankingu uplasowały się Opole oraz Kielce.

Do urn poszło w sumie 13,6 mln uprawnionych do głosowania Polaków. Według PKW wynik jest o 7 pkt. proc. wyższy niż w przypadku poprzednich wyborów na godz. 17.

Wybory parlamentarne 2019. Prezydenci obiecują nagrodę za frekwencję wyborczą

Na odezwę Trzaskowskiego odpowiedzieli prezydenci innych miast, m.in. Jacek Jaśkowiak z Poznania. "Podejmujemy rywalizację z Warszawą? (…) Jeśli frekwencja w Poznaniu będzie wyższa niż w stolicy, zorganizujemy dla Was specjalny koncert w ramach cyklu Na Falach!" - napisał na Facebooku. Frekwencyjne wyzwanie podjęli także włodarze Rybnika, Gdańska i Łodzi.

Wybory parlamentarne 2019. Głosowanie trwa

Przypomnijmy, głosowanie w wyborach parlamentarnych trwa od godz. 7 do 20 w niedzielę 13 października. W wyborach Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe 4 lata.

Zgodnie z polskim prawem, w wyborach 2019 głosować mogą wszyscy obywatele naszego kraju, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 18. rok życia. Głosu nie oddadzą osoby ubezwłasnowolnione i pozbawione praw wyborczych. Na karcie do głosowania trzeba wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.