Władysław Kosiniak-Kamysz pokazał na debacie w TVN24 kolejny rekwizyt. Lider PSL przed wyborami parlamentarnymi 2019 wystąpił z maseczką antysmogową. Polityk ostrzegł, że będzie to niezbędny element ubioru, jeśli nie powalczy się o czyste powietrze.

Wybory parlamentarne 2019. Debata w TVN24. Kolejny rekwizyt szefa PSL

- Jeśli chodzi o ruski węgiel to jest wyrzut waszego sumienia, to jest węgiel, który w milionach ton przywozicie do Polski. Sumienie macie wybrudzone ruskim węglem, który nas truje, mieliście wprowadzić embargo i tego nie zrobiliście - powiedział Kosiniak-Kamysz.