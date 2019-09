Wybory parlamentarne 2019. Danuta Waniek rezygnuje ze startu

- Czuję się urażona, że piąte miejsce na liście wyborczej w Warszawie, które mi obiecano, dostała osoba nie związane z SLD - stwierdziła Danuta Waniek. Była szefowa KRRiT i legenda lewicy wycofała się z ubiegania się o poselski mandat.



- To, co zadecydowało o tym, bo była mowa o piątym miejscu na liście warszawskiej i z tym bym sobie dała radę, ale dowiedziałam się, że to miejsce zajmie człowiek, który z SLD nie miał nigdy nic wspólnego - wyjaśniła Waniek. Byłej posłance chodziło oczywiście o eksperta ds. bezpieczeństwa Krzysztofa Liedla.