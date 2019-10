Wybory parlamentarne 2019. Borys Budka wygrywa z TVP. Jest reakcja stacji

Wybory parlamentarne 2019 już wkrótce. Borys Budka wygrał z TVP ws. "paragonu hańby", który został pokazany podczas debaty. Jest reakcja stacji na prawomocne postanowienie sądu.

Do tych słów odniósł się Samuel Pereira, szef portalu TVP Info, który zarzucił politykowi kłamstwo. Dodał również, że dzwonił do apteki, z której pochodzi paragon i że cena za ten refundowany lek to 3,2 zł. Prawda okazała się jeszcze inna - lek był częściowo refundowany. Na antenie TVP Info pojawiły się publikacje w tej sprawie.