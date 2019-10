Wybory parlamentarne 2019. Borys Budka wygrywa z TVP Info. Chodzi o "paragon hańby"

Borys Budka wygrał w sądzie z TVP Info. "Sąd w całości zgodził się z moim wnioskiem. Muszą wyemitować sprostowania w TVP Info i na swoim portalu" - poinformował poseł PO-KO. Chodzi o sprawę tzw. paragonu hańby.

Przypomnijmy, że podczas debaty wyborczej w TVP Borys Budka pokazał paragon, za dwa opakowania Valcyte. To lek przeciwwirusowy podawany po przeszczepach i od niedawna refundowany od 110 do 200 dni po przeszczepie. Do 1 września pacjent za Valcyte płacił jednak 931,07 zł.