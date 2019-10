Wybory na szefa PO. Joanna Mucha wyznaje: nie zagłosowałabym na Grzegorza Schetynę

Grzegorz Schetyna jest odpowiedzialny za wynik Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych? Tak twierdzi Joanna Mucha, która powiedziała, że KO mogła te wybory wygrać. Zdradziła również, że w styczniu zagłosuje na kontrkandydata lidera PO.

- My mogliśmy wygrać te wybory. (...) Co więcej, myślę, że my tak naprawdę sprawdziliśmy oba warianty, czyli i ten wariant, kiedy idziemy razem jako zjednoczona opozycja i wariant, kiedy są oddzielne bloki i w obu tych wariantach nie wygraliśmy, więc musimy doprowadzić do takiej zmiany Platformie, żeby po prostu dać sobie szansę na to, żeby wygrać z PiS-em – stwierdziła Mucha.