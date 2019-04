Wybory do PE 2019. "WiceZięba" dr Hubert Czerniak startuje do europarlamentu

Jeden z głównych antyszczepionkowców w Polsce startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dr Hubert Czerniak, któremu samorząd lekarski chce odebrać prawo do wykonywania zawodu, znalazł się na liście Konfederacji Janusza Korwin-Mikkego, Grzegorza Brauna i posła Piotra Liroya Marca.



W wyborach do Parlamentu Europejskiego Hubert Czerniak startuje z piątego miejsca w województwach dolnośląskim i opolskim z ramienia Konfederacji, czyli połączonych sił Janusza Korwin-Mikkego, Grzegorza Brauna , posła Piotra Liroya Marca i narodowców. Wcześniej, w 2015 r. bez powodzenia startował do Sejmu z list Kukiz'15, a w 2018 r. na radnego Mazowsza z ramienia Wolności Korwin-Mikkego.

Czerniak jest zwolennikiem teorii, że na świecie zawiązał się spisek naukowców, firm farmaceutycznych i polityków, którzy "siedzą w kieszeni karteli farmaceutycznych". Jest czynnym lekarzem i otwarcie krytykuje obowiązkowe w Polsce szczepienia. Na początku roku samorząd lekarski powiedział "dość" i do sądu lekarskiego trafił wniosek Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie ukarania medyka. Grozi za to nawet zawieszenie prawa do wykonywania zawodu.