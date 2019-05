Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Kaczyński krytykuje ARD

- Berlin chce nam dyktować co mamy pokazywać w TVP. Zarzucili publicznemu nadawcy, że transmitował państwową defiladę, a nie Tuska - mówił we wtorek Jarosław Kaczyński. Na spotkaniu z wyborcami w Białej Podlaskiej po raz kolejny zapewniał, że Polska "jest wyspą wolności".

Walka o Brukselę, walka o wolność

- To znaczy, że my możemy w UE wiele zdziałać, to znaczy, że my możemy wygrywać, że my możemy zmieniać takie decyzje, które podejmują silniejsi, w tej chwili przynajmniej silniejsi od nas, a które z różnych względów nam nie odpowiadają - przekonywał lider PiS. Przyznał, że jest to "klasyczny przykład tego, co głosili ludzie marszałka Piłsudskiego: że chcieć to móc".