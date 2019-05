wybory do europarlamentu 2019

Wybory do europarlamentu 2019. Konwencja KE w Krakowie. Oglądaj na żywo

Tylko tydzień pozostał do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Koalicja Europejska do głosowania na swoich kandydatów zachęca w niedzielę na regionalnej konwencji w Krakowie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja (PAP, Fot: Paweł Supernak)