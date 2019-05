Wybory do europarlamentu 2019. Kaczyński komentuje słowa Schetyny: wypowiedź skandaliczna

Nie milknie burza wokół wypowiedzi Grzegorza Schetyny o "kabarecie" Prawa i Sprawiedliwości na obszarach objętych powodzią. Jego słowa skomentował sam Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS był pytany na antenie TVP o niedawną wypowiedź Grzegorza Schetyny. Lider PO powiedział, że "to co robi PiS w sprawie powodzi, to polityczny kabaret, a nie prawdziwe państwo". Według Jarosława Kaczyńskiego, jego wypowiedź jest w najwyższym stopniu niestosowna, jest skandaliczna.