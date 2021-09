Wybory do Dumy. Rosja oskarża USA o cyberataki

Departament Stanu USA ostro o wyborach w Rosji

Oświadczenie to ma związek komentarzem rzecznika prasowego Departamentu Stanu USA Neda Price'a. Oświadczył on, że wybory do Dumy Państwowej w Rosji odbyły się w warunkach "niesprzyjających wolnej i uczciwej procedurze" głosowania. Według niego "stosowanie przez władze rosyjskie przepisów dotyczących 'organizacji ekstremistycznych', 'agentów zagranicznych' i 'organizacji niepożądanych' znacznie ograniczyło pluralizm polityczny i stworzyło przeszkodę dla narodu rosyjskiego w korzystaniu z jego praw obywatelskich i politycznych".