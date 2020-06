Wybory 2020. Wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy

W środę 24 czerwca dojdzie do spotkania w Waszyngtonie prezydenta Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. - Spotkałem się z panem premierem. Pan premier przyjechał do mnie zaproszony w trybie pilnym, ponieważ powiedziałem, że potrzebuję, żebyśmy odbyli konsultacje z nim i ministrami w tej sprawie, żeby wydać polecenia ministrom co należy przygotować i co należy rozważyć przed spotkaniem w Waszyngtonie - powiedział w Opocznie Duda.