Wybory 2020. Włodzimierz Czarzasty: cyniczna i perfidna gra Prawa i Sprawiedliwości

- Nie ma tego co dłużej ukrywać. Rząd przygotowuje się do wyborów prezydenckich, bo mówi: będzie więcej zachorowań, ale nasze działania hamują przebieg pandemii. To perfidna i cyniczna gra. Nie wierzę PiS w te sprawy, testów jest za mało, a krzywe się uzupełniaj dopiero wtedy jeśli więcej osób zostanie sprawdzonych - mówił w rozmowie z RMF FM Włodzimierz Czarzasty. Przewodniczący SLD zapowiedział, że mimo tego jego partia nie będzie bojkotowała wyborów prezydenckich.