Wybory 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz przemawia w Przybysławicach

- To są te działania, które trzeba podjąć teraz we współpracy, w szukaniu porozumienia. Nie zrobią tego zwalczające się od lat strony" - zaznaczył i dodał, że "może to zrobić ktoś, kto ma zdolności do porozumienia, do współpracy, nie jest zacietrzewiony - mówił Kosiniak-Kamysz. Lider PSL o 13:45 spotka się z sadownikami w Skotnikach a o 15 z lokalnymi przedsiębiorcami w Sandomierzu.