Wybory 2020. TVP zarzuca przestępstwo Rafałowi Trzaskowskiemu i zapowiada pozew

"Gdyby Pan Trzaskowski posiadał elementarne kompetencje w zakresie nadzoru nad spółkami prawa handlowego, wiedziałby, że Zarząd Telewizji Polskiej, podobnie jak zarządy „nadzorowanych” przez niego spółek komunalnych w mieście stołecznym Warszawie, nie posiada uprawnień do przyznawania sobie wynagrodzenia w tym premii" - piszą władze TVP.

Media publiczne poinformowały także, że jeśli do godz. 19.30 we wtorek Rafał Trzaskowski nie dokona publicznych przeprosin za wypowiedziane przez siebie słowa, to zostanie przeciwko niemu skierowany prywatny akt oskarżenia. "Wypowiedziane przez Rafała Trzaskowskiego kłamstwa wypełniają znamiona przestępstwa z art. 212 par. 1 i 2 Kodeksu Karnego" - czytamy.