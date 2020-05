Wybory 2020. Rozmowy "Okrągłego stołu" w Senacie. "Wybory najprawdopodobniej 28 czerwca"

- Termin tych wyborów to najprawdopodobniej 28 czerwca 2020 roku. To już jesteśmy w stanie powiedzieć, dlatego że przedstawiciele PiS powiedzieli, że to właśnie ta data będzie obligowała kalendarz wyborczy zarówno wsteczny, jak i kolejne tygodnie, kiedy Sąd Najwyższy wypowie się o ważności wyborów po pierwszej i drugiej turze wyborów - ogłosił Gawkowski na wtorkowym briefingu po zakończeniu rozmów w Senacie.