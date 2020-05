Wybory 2020. Robert Biedroń przemawia na wiecu w Pabianicach

Pabianice będą pierwszym miejscem, gdzie zaplanowano masowe zgromadzenie od początku pandemii koronawirusa. Robert Biedroń przedstawi na nim założenia programowe zbliżającej się kampanii. Pabianiczanie spotkają się kandydatem Lewicy na prezydenta na Starym Rynku o godz. 11.00. Spośród polityków swój przyjazd do Pabianic zapowiedzieli parlamentarzyści Tomasz Trela, Anita Sowińska i Paulina Matysiak.

Biedroń wznowił swoją kampanię 20 maja. - Chciałbym być prezydentem zwykłego człowieka, prezydentem Polski, która jest czymś więcej - mówił podczas konferencji prasowej pt. Nowe Otwarcie kandydat Lewicy na prezydenta. Jego sztab ujawnił wtedy, że zamierza on "odwiedzać te miejsca, w których już w tej kampanii był".

- To miejsca, które my wspieraliśmy jako parlamentarzyści Lewicy, dla których szyliśmy i zawoziliśmy maseczki, fartuchy. Będą to szpitale, Domy Pomocy Społecznej, takie miejsca, gdzie ludzie czekają, aby ktoś się nimi zainteresował - zapowiadała wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka.