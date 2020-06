Wybory 2020. Rafał Trzaskowski ostrzega przed głosowaniem na Andrzeja Dudę. "Jeśli PiS wygra, będzie to koniec samorządu"

- To nie jest bój z Andrzejem Dudą, to jest bój z Jarosławem Kaczyńskim, dlatego, że to Jarosław Kaczyński podejmuje wszystkie decyzje - stwierdził kandydat PO na prezydenta, Rafał Trzaskowski.

Wybory 2020. Rafał Trzaskowski podsumował dotychczasową walkę o urząd prezydenta (Agencja Gazeta)