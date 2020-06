Wybory 2020. Rafał Trzaskowski odpowiada TVP. "Ucho od śledzia"

- Chciałem was serdecznie wszystkich powitać, również powitać zwolenników Andrzeja Dudy, których gdzieś tam słyszymy z tyłu. Słyszymy również trąbki. Nie ma co gwizdać. Trąbki teraz ok, bo ja mówię, ale podczas hymnu narodowego to trochę słabo, ale wszystkich pozdrawiam - mówił Trzaskowski.