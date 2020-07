Wybory 2020. Polonia nie poddaje się. Wolontariusze dowiozą spóźnione pakiety do konsulatów

Największa tego typu akcja od czasu pierwszej tury trwa w Wielkiej Brytanii. To PoloniaExpress - Kurierzy Społeczni. W Wielkiej Brytanii do pierwszej tury zarejestrowało się 130 tys. wyborców, do drugiej - aż 180 tys. Pomysłodawca Kamil Arendt mówi Wirtualnej Polsce, że pomysł wziął się z unikalnych warunków, w których odbywają się wybory na Wyspach. - Głosowanie odbywa się wyłącznie korespondencyjne, mamy szalenie krótkie ustawowe terminy, szalejący tu koronawirus i obostrzenia z tym związane i ledwie funkcjonujący system pocztowy - dodaje.

Wybory 2020. W Wielkiej Brytanii ratują każdy głos

Przyznaje, że to rozwiązanie docelowo miało pomóc głównie jego znajomym - nie planował szerszej akcji obywatelskiej. - Problem z pakietami wyborczymi jednak narastał tym mocniej, im bliżej było do wyborów. Postanowiłem zadziałać na większą skalę. Na trzy dni przed wyborami ekipa kilkunastu osób z Londynu dogadała się więc, wymyśliła markę, plan działania i ruszyliśmy w trasę jako "kurierzy społeczni", zbierający od ludzi bezpłatnie pakiety wyborcze i doręczający je do konsulatu - dodaje. Później dołączyła do nich również ekipa z Manchesteru i tak udało im się uratować 346 głosów w Londynie i 46 w Manchesterze.