Wybory 2020. PKW: Nie było włamania do komisji wyborczej w Katowicach

Podczas konferencji Państwowej Komisji Wyborczej, zastępca przewodniczącego komisji Wojciech Sych zdementował informację o tym, że w jednej z komisji wyborczych w Katowicach doszło do próby włamania do magazynu z kartami do głosowania.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory prezydenckie 2020. PKW odniosła się do medialnych doniesień (PAP)