Wybory 2020. Paweł Kukiz oskarża PiS o próby podkupywania posłów. Mocne słowa w kierunku premiera i Jarosława Kaczyńskiego

"Jarosław Kaczyński uparł się, żeby za wszelką cenę, nawet niezgodnie z prawem, bezpieczeństwem publicznym i zdrowym rozsądkiem, zrobić wybory prezydenckie w maju. I wysyła swoje popychadła, by korumpowały, kupowały albo zastraszały posłów" - napisał na Facebooku Paweł Kukiz.

Polityk twierdzi, że przeprowadzono "żenującą, zmasowaną i paniczną PiS-owską akcję korupcyjno-polityczną". Poseł Stanisław Żuk miał być przekonywany do niegłosowania nad ustawą o wyborach korespondencyjnych. Z kolei Jarosław Sachajko miał być proszony o poparcie projektu PiS. W zamian zasugerowano, że otrzyma funkcję w Ministerstwie Rolnictwa.

"Do Agnieszki Ścigaj, poseł Kukiz’15 z okręgu krakowskiego, dzwoni były poseł poprzedniej kadencji (dziś na darowanej przez PiS synekurze). Zachęca Agnieszkę do poparcia wyborów kopertowych w głosowaniu w Sejmie" - opisuje Paweł Kukiz.

Wybory 2020. Mocne słowa Pawła Kukiza. "Rozdajecie stanowiska"

"Szanowny Panie Kaczyński i Panie Morawiecki! Zawsze byłem otwarty na rozmowę o tym, co dobre dla Polski" - zwrócił się do premiera i prezesa PiS Kukiz. Jego zdaniem ci politycy "przez 4 lata minionej kadencji Sejmu zainwestowali mnóstwo czasu i pieniędzy, by skorumpować, kupić, przeciągnąć posłów Kukiz’15".