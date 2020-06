Wybory 2020. Ostatnia szansa na dopisanie się do spisu wyborców

Wybory 2020. Jak dopisać się do spisu wyborców? Ostatnia szansa

Ci którzy chcą głosować poza miejscem zameldowania, mają ostatni dzień na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców. Termin mija we wtorek 23 czerwca. Później jedyna możliwość, by móc głosować poza miejscem zameldowania, to ubieganie się o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.