Wybory 2020. Nie masz meldunku w miejscu zamieszkania? Sprawdź, jak wygląda głosowanie poza miejscem zameldowania

Wybory 2020. Głosowanie poza miejscem zameldowania

Chcesz głosować w miejscu swojego stałego zamieszkania, a nie masz w nim meldunku? Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Możesz to zrobić przez internet, korzystając z Profilu Zaufanego lub e-dowodu. Możesz również załatwić formalności w urzędzie gminy, na terenie której chcesz głosować.

Głosowanie poza miejscem zameldowania w wyborach 2020. Załatwienie formalności może potrwać kilka dni

Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców. Załatwienie formalności związanych z wpisaniem do rejestru wyborców może trwać kilka dni. "Urzędnik nie wpisze cię do rejestru wyborców automatycznie. Najpierw musi odebrać i rozpatrzyć twój wniosek. Zrobi to w godzinach pracy urzędu. Urzędnik ma obowiązek zweryfikować, czy mieszkasz tam, gdzie deklarujesz" - czytamy w serwisie Rzeczpospolitej Polskiej.