Wybory 2020. Leszek Miller: w II turze zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego

- Robert Biedroń jest kandydatem na prezydenta i ludzie Lewicy będą głosować na niego w I turze, ja też to zrobię. Ale w II turze zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego, bo póki co wszystkie badania wskazują na jego wygraną. Trzaskowski daje emocje na poziomie nadziei, a prezydent – na poziomie nienawiści - ocenił w RMF FM Leszek Miller. Były premier przyznał, że stara zasada "gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta" nie działa w polityce.

- To są sytuacje nie do porównania. (...) Gdybym teraz miał gdzieś składać CV, to w rubryce zawód wpisałbym: Ogórek (Magdalena Ogórek była kandydatką SLD na prezydenta - red.). Czerwień w modzie damskiej to mocny kolor, on je przyciąga. Natomiast czerwień u mężczyzn działa jak płachta na byka, ale często kończy się to na baranie z ambicjami. I nie mam tu na myśli Lewicy - wyznał szczerze były przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.