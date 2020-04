Wybory 2020. Latarnik Wyborczy w WP. Sprawdź, który kandydat ma takie poglądy jak ty

Zbliżają się kontrowersyjne wybory prezydenckie. Zanim oddamy swój głos, możemy sprawdzić, na ile nasze poglądy są zbliżone do któregoś z kandydatów. Umożliwia to narzędzie przygotowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które udostępniamy w Wirtualnej Polsce. Zapraszamy do Latarnika Wyborczego 2020.

Wybory 2020. Wypełnij Latarnika Wyborczego. (Gallo Images, WP.pl)