Wybory 2020. Karty znów bez pieczątek? Niepokojący sygnał z Sosnowca

Pani Alicja głosowała przed południem w jednym z lokali wyborczych w Sosnowcu. Dostała kartę bez czerwonej pieczęci i zauważyła to zanim wrzuciła głos do urny. - Nie zdążyłam nawet zrobić zdjęcia tej karty, jak podszedł członek komisji i podał mi pieczątkę, żebym to ja podbiła - pisze oburzona. - Szok, tak teraz wyglądają demokratyczne wybory - stwierdza.