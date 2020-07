Wybory 2020. Jesteś w szpitalu w trakcie wyborów prezydenckich? Jak głosować w szpitalach?

Wybory 2020. Jak głosować w szpitalach?

Zgodnie z przepisami, we wszystkich szpitalach i domach opieki, w których przebywa co najmniej 50 osób należy utworzyć obwodową komisję wyborczą, by pacjenci i pensjonariusze placówek mogli oddać głos w wyborach. Ze względu na pandemię koronawirusa, nie wszyscy dyrektorzy placówek medycznych zdecydowali się na utworzenie takich komisji. Swoją decyzję tłumaczą trzymanym reżimem sanitarnym i ryzykiem rozprzestrzenienia się epidemii.