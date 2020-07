Wybory 2020. Jerzy Owsiak o słowach Andrzeja Dudy. "Ta wypowiedź była bardzo zła"

- Nadal mówię: szczepić. Oczywiście, że tak. To, co powiedział prezydent, próbował mówić, że to manipulacja - no słyszałem to, co słyszałem (...). To są takie ruchy, które nie powinny mieć miejsca ze strony człowieka sprawującego taką funkcję. Nie wyobrażałem sobie, że usłyszę taką uwagę od głowy państwa - powiedział w rozmowie z TVN24 Jerzy Owsiak.