Wybory 2020. Janusz Piechociński: "Władysława Kosiniaka-Kamysza te wybory nie zabiją, a wzmocnią"

Janusz Piechociński: "Ludzie kupili to, co wmówili im macherzy polityków"

I ocenia, że przekaz wyborczy podczas kampanii prezydenckiej stał się "prymitywny". A Polacy uwierzyli w narrację PiS, że obóz liberalno-demokratyczny zagraża dzieciom w przedszkolach, religii czy Kościołowi. - To mechanizm, który nie pierwszy raz uderzył w centrowego kandydata - mówi Piechociński.

- Ludzie kupili to, co czołowi macherzy polityków i media im wmówili. Mija pół roku kampanii prezydenckiej, a my nadal nie wiemy, ile jest zadłużenia w szpitalach, ale wiemy, że w Polsce są ludzie, którzy chcą "uczyć w szkołach masturbacji". Dwubiegunowość PiS i PO cały czas nasila się w Polsce - mówi Piechociński.