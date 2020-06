Wybory 2020. Jak Polacy będą głosować za granicą? Piotr Wawrzyk z MSZ o zarzutach ws. procedur

- Ponad 290 tys. osób zgłosiło zamiar głosowania za granicą. W 2015 r. było to 196 tys. - powiedział na konferencji prasowej wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, który przekazał informacje na temat głosowania za granicą. Odniósł się do zarzutów m.in. polityków opozycji, którzy mieli sugerować, że MSZ odmawiało rodakom możliwość głosowania.

- To czy wybory na prezydenta Polski możemy przeprowadzić w danym państwie, to nie jest decyzja polskiego ministra spraw zagranicznych, ale władz danego państwa. To one decydują czy zgadzają się na przeprowadzenie u siebie wyborów, a także o ich formie - oświadczył Wawrzyk.