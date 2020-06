Wybory 2020. Jacek Sasin zareagował na decyzję Senatu

- Cieszę się, że opozycja wreszcie uznała, że wybory powinny się odbyć - powiedział w "Sygnałach Dnia" w Polskim Radiu Jacek Sasin . Zaznaczył, że termin wyborów 28 czerwca może być tym ostatecznym. - Wszystko wskazuje na to, że termin 28 czerwca, który jest w publicznym obiegu, będzie rzeczywistym terminem wyborów. To pozwoli nam wybrać prezydenta przed końcem kadencji i uniknąć potężnego chaosu - podkreślił.

Jacek Sasin o Rafale Trzaskowskim

Odniósł się także do krytyki działań rządu przez Rafała Trzaskowskiego. - To, co mówi Rafał Trzaskowski, żeby nie budować CPK i przekopu Mierzei Wiślanej, żeby nie kontynuować innych inwestycji, to jest działanie przeciwko interesowi ekonomicznemu Polski - powiedział Sasin.