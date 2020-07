Wybory 2020. Groził kobiecie spaleniem domu za plakat Rafała Trzaskowskiego. Mężczyzna zatrzymany

Za popełnienie ww. przestępstwa mężczyźnie grozi nawet do pięciu lat więzienia. - To 46-letni mieszkaniec tej samej miejscowości. Teraz policjanci będą prowadzili czynności z jego udziałem. Zostanie przesłuchany. O sprawie została powiadomiona już także prokuratura - dodaje Aleksandra Calik.

Wybory 2020. Groził kobiecie spaleniem domu. Został zatrzymany

"Proszę pana, to jest wolny kraj" - zwraca się nagrywająca kobieta do mężczyzny, na co ten odpowiada: "Ale nie Trzaskowski. Nie złodziej pier.... "Dzieci będziesz pedaliła?" - pyta.