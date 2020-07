Wybory 2020. Donald Tusk komentuje słowa Dudy: "Na to, co im dolega, szczepionki nigdy nie będzie"

Wybory 2020. "Na to, co im dolega, szczepionki nie ma i nigdy nie będzie" - napisał na Twitterze Donald Tusk, odnosząc się do kontrowersyjnych słów Andrzeja Dudy.

Wybory 2020. Donald Tusk komentuje: "Na to, co im dolega, szczepionki nigdy nie będzie" (Getty Images)