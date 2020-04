Wybory 2020. Donald Tusk cytował Władysława Bartoszewskiego. Syn śp. polityka zareagował

Donald Tusk zapowiedział we wtorek bojkot wyborów prezydenckich w maju . Mimo protestów, forsuje je Prawo i Sprawiedliwość. Politycy PiS skrytykowali byłego szefa Rady Europejskiej. Zareagował też Teofil Bartoszewski.

Wystosował list otwarty do Tuska. Ten bowiem w swojej wtorkowej deklaracji nawiązał do słów śp. ojca Teofila Bartoszewskiego o przyzwoitym zachowaniu. Poseł PSL zwrócił uwagę byłemu premierowi. "Ojciec zdecydowanie potępiłby nawoływanie do bojkotu zbliżających się wyborów prezydenckich, bo walcząc o wolną Polskę nie poddawał się w żadnej sytuacji" - podkreślił.