Wybory 2020. Co to jest frekwencja wyborcza? Dlaczego frekwencja jest ważna?

Wybory 2020. Co to jest frekwencja wyborcza?

Frekwencją wyborczą nazywamy odsetek osób uprawnionych do głosowania, które oddały już swój głos w wyborach bądź referendum. Jest istotna szczególnie w przypadku referendum, gdzie dla ważności głosowania określana jest minimalna frekwencja.

Wybory 2020. Frekwencja wyborcza. Dlaczego jest ważna?

Frekwencja wyborcza jest ważna nie tylko podczas referendum. Ten wskaźnik dostarcza również wiele emocji podczas wyborów parlamentarnych czy tak jak w tym roku w wyborach prezydenckich. Frekwencja pokazuje, jak bardzo Polacy są zaangażowani w sprawy swojego kraju. Frekwencja wyborcza może mieć również wpływ na wyniki wyborów. Osoby z polskiego świata show biznesu i polityki zachęcały przez ostatnie dni do wzięcia udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich 2020.

Wybory 2020. Jak frekwencja w pierwszej turze i w poprzednich wyborach prezydenckich?

Poprzednie wybory prezydenckie odbyły się w 2015 roku. W pierwszej turze ważny głos oddało 14 898 934 Polaków, co stanowiło 48,96 procent frekwencji. W drugiej turze wyborów prezydenckich 2015 do urn poszło więcej osób. Ważny głos oddało 16 742 938 Polaków, czyli 55,34 procent z wszystkich uprawnionych do głosowania.