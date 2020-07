Wybory 2020. Co może prezydent? Oto jego kompetencje

Kompetencje prezydenta dotyczą również przyjmowanych przez parlament ustaw. Tutaj głowa państwa, jeśli ma wątpliwości co do słuszności przyjętych rozwiązań, może zastosować weto, czyli odmówić podpisania ustawy i wystąpić do Sejmu z wnioskiem o jej ponowne rozpatrzenie. Może również zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją.