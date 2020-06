Wybory 2020. Cisza wyborcza. Czym jest? Ile trwa cisza wyborcza?

Wybory 2020. Cisza wyborcza. Kiedy obowiązuje?

Zgodnie z polskim prawem, cisza wyborcza rozpoczyna się 24 godziny przed wyborami i trwa aż do zamknięcia lokali wyborczych. W przypadku wyborów prezydenckich obowiązywać będzie od soboty 27 czerwca od godziny 7:00 do 28 czerwca do godziny 21:00. Wtedy zamknięte zostaną lokale wyborcze.