Wybory 2020. "Bitwa o wozy". 49 pojazdów za frekwencję podczas drugiej tury

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło, że podczas drugiej tury wyborów prezydenckich 2020 również odbędzie się "Bitwa o wozy". Do wygrania będzie 49 wozów strażackich. Trafią one do gmin na terenie 49 dawnych województw z najwyższą frekwencją podczas drugiej tury wyborów.

Mariusz Kamiński ogłosił kolejną edycję "Bitwa o wozy" tym razem podczas drugiej tury wyborów prezydenckich 2020 (PAP)