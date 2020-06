Wybory 2020. Andrzej Duda po naradzie ws. USA. Powiedział o "dobrym znaku" dla Polski

- Jestem pierwszym prezydentem, który po tej przerwie w spotkaniach jest zaproszony do Białego Domu (...). Myślę, że dla Polski jest to dobry znak, jak jesteśmy traktowani przez to mocarstwo - powiedział po naradzie ws. wyjazdu do USA Andrzej Duda.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda leci do USA. Spotka się z Donaldem Trumpem (PAP)