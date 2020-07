Wybory 2020. Agata Kornhauser-Duda wystąpiła u boku męża. "Kalumnie i kłamstwa"

Do tej pory Agata Kornhauser-Duda nie włączała się aktywnie w kampanię prezydencką swojego męża. Pierwsza dama postanowiła to zmienić w Rzeszowie. Tłumiąc emocje, zaapelowała do "Rafała i Małgorzaty" o uszanowanie woli wyborców. Na scenie pojawiła się również Kinga Duda. Córka prezydenckiej pary nie zabrała głosu.

Wybory 2020. Agata Kornhauser-Duda wystąpiła w Rzeszowie (PAP)