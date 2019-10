Wybory 2019. Pomyłka komisji wyborczej, trzeba było otwierać urny

Wybory parlamentarne 2019. Przez kilka minut komisje w Piszu i Olsztynie nie wydawały kart do głosowania, ludzie musieli czekać. Powód? W urnach znalazły się nie tylko karty, ale też spisy wyborców. Trzeba było je wyjąć.

Wybory 2019. Osoby, które przyszły głosować w lokalach w Piszu i Olsztynie, omyłkowo razem z kartami do urn wrzuciły też spisy wyborców. Wszystko dlatego, że spisy wyborcom wręczyli przez przypadek członkowie komisji.

Jak podaje Radio Zet, w obu komisjach ogłoszono krótkie przerwy (w Piszu dwie minuty, w Olsztynie - osiem), by otworzyć urny i wyjąć z nich spisy. Było to konieczne, ponieważ spis to jedyny dokument potwierdzający, kto już otrzymał karty i wziął udział w głosowaniu.

Dyrektor Delegatury KBW w Olsztynie Piotr Sarnacki powiedział, że przy wcześniejszych wyborach zdarzało się, że wyborca omyłkowo razem z kartą do głosowania wrzucał do urny swój dowód osobisty. Wtedy ta osoba musiała czekać do zakończenia pracy komisji, żeby odzyskać dokument tożsamości.